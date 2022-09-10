Бербок во второй раз прибыла в Киев и заявила о поддержке украинцев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во второй раз после начала российской спецоперации на Украине прибыла в Киев. Об этом пишет агентство DPA.

В украинской столице она намерена провести переговоры с коллегой Дмитрием Кулебой. Делегация Бербок прибыла специальным поездом из Польши, указывает агентство.

"Я прибыла сегодня в Киев, чтобы показать, что они [украинцы] могут далее полагаться на нас. Что мы продолжаем поддерживать Украину, пока это необходимо, — поставками вооружений, гуманитарной и финансовой помощью", — сказала Бербок, чьи слова приводятся в распространённом сообщении МИД ФРГ.

Впервые глава МИД ФРГ приехала в Киев 10 мая, став первым членом федерального правительства Германии, посетившим Украину после начала СВО.