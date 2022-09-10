Бербок во второй раз прибыла в Киев и заявила о поддержке украинцев
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во второй раз после начала российской спецоперации на Украине прибыла в Киев. Об этом пишет агентство DPA.
В украинской столице она намерена провести переговоры с коллегой Дмитрием Кулебой. Делегация Бербок прибыла специальным поездом из Польши, указывает агентство.
"Я прибыла сегодня в Киев, чтобы показать, что они [украинцы] могут далее полагаться на нас. Что мы продолжаем поддерживать Украину, пока это необходимо, — поставками вооружений, гуманитарной и финансовой помощью", — сказала Бербок, чьи слова приводятся в распространённом сообщении МИД ФРГ.
Впервые глава МИД ФРГ приехала в Киев 10 мая, став первым членом федерального правительства Германии, посетившим Украину после начала СВО.
Ранее Бербок пообещала, что ФРГ в ближайшие недели поставит Украине систему ПВО IRIS-T. Она отметила, что Германия позаботилась о том, чтобы это современное оружие было поставлено именно Киеву. Бербок призналась, что ей важнее сдержать обещание перед Украиной, чем то, что об этом думают немецкие избиратели. Немецкие политики осудили главу МИД за эти слова.
Twitter / Außenministerin Annalena Baerbock