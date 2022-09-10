Памфилова заявила об отсутствии DDoS-атак на портал ЦИК с начала выборов

Ни одной DDoS-атаки не зафиксировано на портал ЦИК с начала выборов. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"За период с начала голосования до 8:00 утра 10 сентября средствами защиты интернет-портала ЦИК было зафиксировано и заблокировано 79 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности, DDoS-атак за прошедшие сутки не зафиксировано", — сказала она.

По словам Памфиловой, системы защиты отработали в штатном режиме. При этом, как отметила глава ЦИК, с 1 июня до утра 10 сентября было зафиксировано и заблокировано 29 176 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности и 94 DDoS-атаки.