Памфилова заявила об отсутствии DDoS-атак на портал ЦИК с начала выборов
Ни одной DDoS-атаки не зафиксировано на портал ЦИК с начала выборов. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
"За период с начала голосования до 8:00 утра 10 сентября средствами защиты интернет-портала ЦИК было зафиксировано и заблокировано 79 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности, DDoS-атак за прошедшие сутки не зафиксировано", — сказала она.
По словам Памфиловой, системы защиты отработали в штатном режиме. При этом, как отметила глава ЦИК, с 1 июня до утра 10 сентября было зафиксировано и заблокировано 29 176 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности и 94 DDoS-атаки.
Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят в течение трёх дней начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
Сайт ЦИК