Мишустин проголосовал на муниципальных выборах в Москве онлайн

Премьер-министр России Михаил Мишустин онлайн проголосовал на проходящих выборах муниципальных депутатов Москвы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Как и в прошлом году, он воспользовался возможностью дистанционного электронного голосования", — сказано в телеграм-канале.