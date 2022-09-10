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10 сентября, 08:13

Мишустин проголосовал на муниципальных выборах в Москве онлайн

Премьер-министр России Михаил Мишустин онлайн проголосовал на проходящих выборах муниципальных депутатов Москвы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Как и в прошлом году, он воспользовался возможностью дистанционного электронного голосования", — сказано в телеграм-канале.

"Удобно": Медведев онлайн проголосовал на муниципальных выборах в Москве

"Удобно": Медведев онлайн проголосовал на муниципальных выборах в Москве

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин также отдал свой голос на выборах в Москве онлайн. После этого он обратился к россиянам, отметив удобство дистанционного электронного голосования.

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Артур Лапсаков

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