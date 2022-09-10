Мишустин проголосовал на муниципальных выборах в Москве онлайн
Премьер-министр России Михаил Мишустин онлайн проголосовал на проходящих выборах муниципальных депутатов Москвы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Как и в прошлом году, он воспользовался возможностью дистанционного электронного голосования", — сказано в телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин также отдал свой голос на выборах в Москве онлайн. После этого он обратился к россиянам, отметив удобство дистанционного электронного голосования.
Единый день голосования (ЕДГ)
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