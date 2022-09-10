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10 сентября, 08:35

Памфилова: ЦИК не отказала в аккредитации на выборы никому из журналистов

Центральная избирательная комиссия не отказала в аккредитации на выборы никому из журналистов, даже из "весьма сомнительных" изданий. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Мы никому не отказываем в аккредитации, даже не отказали в аккредитации весьма сомнительным изданиям по некоторым параметрам", — сказала она.

Памфилова обратила внимание на презумпцию невиновности: даже несмотря на негативную информацию по прошлым кампаниям, представителям таких СМИ дают шанс вести себя достойно на этот раз.

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Глава ЦИК раскрыла технологию, по которой недобросовестные редакторы выдают удостоверения липовым журналистам, у которых до этого не было ни статей, ни публикаций, с целью дезорганизовать работу комиссии.

"Эта технология отработанная, но мы научились с ней справляться", — указала Памфилова.

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Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.

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Телеграм-канал ЦИК России

Артур Лапсаков

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