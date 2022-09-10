Памфилова: ЦИК не отказала в аккредитации на выборы никому из журналистов

Центральная избирательная комиссия не отказала в аккредитации на выборы никому из журналистов, даже из "весьма сомнительных" изданий. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Мы никому не отказываем в аккредитации, даже не отказали в аккредитации весьма сомнительным изданиям по некоторым параметрам", — сказала она.

Памфилова обратила внимание на презумпцию невиновности: даже несмотря на негативную информацию по прошлым кампаниям, представителям таких СМИ дают шанс вести себя достойно на этот раз.

Глава ЦИК раскрыла технологию, по которой недобросовестные редакторы выдают удостоверения липовым журналистам, у которых до этого не было ни статей, ни публикаций, с целью дезорганизовать работу комиссии.

"Эта технология отработанная, но мы научились с ней справляться", — указала Памфилова.