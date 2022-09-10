Вучич: Германия и Франция потребовали от Сербии решить "проблему Косова"
Германия и Франция потребовали от Сербии решить "косовскую проблему", причём сделать это должен Белград в кратчайшие сроки. Такое заявление сделал сербский президент Александр Вучич по итогам заседания Совбеза страны.
"Франция и Германия, крупнейшие европейские страны, при поддержке США и Турции, как они сказали, выступили за необходимость решения "косовской проблемы" во время войны в Европе", — сказал он.
Как рассказывал Лайф, ситуация на севере Косова обострилась 31 июля. Слышались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. Причиной такой ситуации стали намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Позднее Правительство Косова приняло решение отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы. Затем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил стороны на переговоры в Брюссель, чтобы обсудить урегулирование ситуации в непризнанной республике, но встреча политиков закончилась ничем. Однако затем ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов. А Сербия заявила о готовности частично признать требования Косова.
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