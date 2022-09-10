Вучич: Германия и Франция потребовали от Сербии решить "проблему Косова"

Германия и Франция потребовали от Сербии решить "косовскую проблему", причём сделать это должен Белград в кратчайшие сроки. Такое заявление сделал сербский президент Александр Вучич по итогам заседания Совбеза страны.

"Франция и Германия, крупнейшие европейские страны, при поддержке США и Турции, как они сказали, выступили за необходимость решения "косовской проблемы" во время войны в Европе", — сказал он.