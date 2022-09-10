Политолог назвал истинную цель визита главы МИД ФРГ Бербок в Киев

Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев может быть связан с планами по поддержке Украины, поставками оружия и наёмников. Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с Лайфом допустил, что европейские страны хотят сократить помощь из-за настигшего их экономического кризиса.

"Текущая серия визитов иностранных дипломатов в Киев, по всей вероятности, связана с очередными планами по поддержке военной агрессии Киева, поставке оружия и наёмников. Поскольку публично повестка не озвучивается, не исключено, что речь идёт о том, что страны Европы сокращают свою помощь Киеву, поскольку столкнулись с экономической проблематикой", — сказал он.

Из-за дорогой энергии и экономических обстоятельств в целом европейские страны просто не имеют возможности поддерживать Украину в финансовом плане. И цель подобных визитов — успокоить Киев и придать мотивации на продолжение боевых действий против собственного народа и России. А ещё, продолжил эксперт, Бербок намерена убедить украинские власти, что сокращение объёма поддержки является временной мерой.