В честь Дня города на Москве-реке проходит парад речных катеров и теплоходов
Сегодня на Москве-реке проходит парад речных катеров и теплоходов в честь Дня города. Всего в нём принимает участие 40 по-праздничному украшенных судов.
Суда уже прошли мимо Котельнической набережной. Экипажи катеров и теплоходов приветствуют москвичей советскими песнями. А ещё речные суда радуют зрителей праздными гудками. Среди них самые разные модели: от теплоходов "Москвич", которые начали выпускать в далёком 1948 году, до современных кораблей.
Ранее сообщалось, что Москва отметит День города фестивальными площадками, кулинарными шоу и концертами. Например, на площади Революции будут организованы мастер-классы, на которых гости смогут разработать собственный дизайн вагона метро или создать головной убор.
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