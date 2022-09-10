В честь Дня города на Москве-реке проходит парад речных катеров и теплоходов

Сегодня на Москве-реке проходит парад речных катеров и теплоходов в честь Дня города. Всего в нём принимает участие 40 по-праздничному украшенных судов.

Парад судов в Москве. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Суда уже прошли мимо Котельнической набережной. Экипажи катеров и теплоходов приветствуют москвичей советскими песнями. А ещё речные суда радуют зрителей праздными гудками. Среди них самые разные модели: от теплоходов "Москвич", которые начали выпускать в далёком 1948 году, до современных кораблей.