Явка на ДЭГ в ходе первого дня выборов в России росла без аномалий

Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в ходе первого дня выборов в России росла без аномалий. Об этом сказано в телеграм-канале электронного голосования.

"Проверка контрольных соотношений во всех регионах, где 9 сентября ДЭГ проходило на федеральной платформе, показывает их логическое соответствие: выданных бюллетеней больше, чем принятых. В течение всего 9 сентября и за промежуток времени между 15:00, 19:00 и 24:00 скачков явки не произошло", — говорится в записи.

Диаграмма явки на ДЭГ 9 сентября. Фото © Telegram-канал Электронное голосование

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что первый день голосования в регионах прошёл без серьёзных происшествий. По её словам, в Центризбиркоме "дотошно разбирались" в публикациях о потенциальных нарушениях.