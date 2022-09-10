Явка на ДЭГ в ходе первого дня выборов в России росла без аномалий
Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в ходе первого дня выборов в России росла без аномалий. Об этом сказано в телеграм-канале электронного голосования.
"Проверка контрольных соотношений во всех регионах, где 9 сентября ДЭГ проходило на федеральной платформе, показывает их логическое соответствие: выданных бюллетеней больше, чем принятых. В течение всего 9 сентября и за промежуток времени между 15:00, 19:00 и 24:00 скачков явки не произошло", — говорится в записи.
Диаграмма явки на ДЭГ 9 сентября. Фото © Telegram-канал Электронное голосование
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что первый день голосования в регионах прошёл без серьёзных происшествий. По её словам, в Центризбиркоме "дотошно разбирались" в публикациях о потенциальных нарушениях.
Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
Сайт ЦИК РФ