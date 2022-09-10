80-летнего сербского генерала Младича поместили в гаагскую тюремную больницу
Сын сербского генерала Младича сообщил о госпитализации отца в Гааге
Ратко Младич. Обложка © ТАСС / ЕРА
Бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, который был приговорён к пожизненному заключению, поместили в тюремную больницу в Гааге. Об этом ТАСС сообщил его сын Дарко Младич. По его словам, состояние отца сейчас тяжёлое.
"Его госпитализировали в больницу с симптомами общей слабости", — сказал Младич-младший, добавив, что медики диагностировали у отца воспаление лёгких и ослабление работы сердца.
Он также пожаловался, что врачи передают семье информацию о здоровье его отца с большим опозданием. К примеру, в начале августа 80-летний экс-генерал перенёс ковид, однако медицинские анализы прислали "только сейчас". Младич-младший опасается, что причиной нынешней госпитализации отца мог стать инфаркт. За время заключения Ратко Младич уже перенёс три инсульта и сердечный приступ.
Ратко Младич скрывался от международного правосудия более 15 лет, пока его не арестовали в Сербии в мае 2011 года и не экстрадировали в Гаагу. На рассмотрение дела генерала ушло более 500 дней, во время которых было заслушано 377 свидетелей и представлено почти десять тысяч вещественных доказательств. Осенью 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорил Младича к пожизненному тюремному заключению, а в марте 2018-го адвокаты подали апелляцию. И всё началось сначала: процессы, слушания, изучение доказательств. Российский МИД тогда поддержал генерала, назвав пожизненный приговор политизированным. Евросоюз же придерживался противоположного мнения.