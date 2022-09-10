80-летнего сербского генерала Младича поместили в гаагскую тюремную больницу

Бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, который был приговорён к пожизненному заключению, поместили в тюремную больницу в Гааге. Об этом ТАСС сообщил его сын Дарко Младич. По его словам, состояние отца сейчас тяжёлое.

"Его госпитализировали в больницу с симптомами общей слабости", — сказал Младич-младший, добавив, что медики диагностировали у отца воспаление лёгких и ослабление работы сердца.

Он также пожаловался, что врачи передают семье информацию о здоровье его отца с большим опозданием. К примеру, в начале августа 80-летний экс-генерал перенёс ковид, однако медицинские анализы прислали "только сейчас". Младич-младший опасается, что причиной нынешней госпитализации отца мог стать инфаркт. За время заключения Ратко Младич уже перенёс три инсульта и сердечный приступ.