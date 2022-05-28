Здоровье 80-летнего сербского генерала Ратко Младича в гаагской тюрьме резко ухудшилось

Семья и адвокаты очень обеспокоены этими осложнениями в организме заключённого, а также отсутствием точной и подробной информации о лечении.

Здоровье бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича в тюрьме в Гааге резко ухудшилось, сообщил РИА "Новости" его сын Дарко Младич.

"Состояние его здоровья ухудшилось. В последнее время это особенно заметно. Он настолько ослаб, что не в состоянии пройти 30–40 метров пешком и ему нужна помощь для самых обычных дел. Что касается лечения, которое он там получает, мы не располагаем точной информацией о том, чем и как его лечат", — рассказал Дарко Младич.

По словам сына заключённого, известно от бывшего командующего армией только то, что ему измеряют уровень сахара и давление, а официально есть только обобщённые формулировки, например, "его состояние стабильно", "участвует в разговоре". Семья и адвокаты обеспокоены заметным ухудшением состояния здоровья и отсутствием информации о лечении 80-летнего генерала.

Младич-младший также указал на то, что несколько месяцев назад поступила информация, что отцу провели некую операцию на незлокачественных новообразованиях на коже, и это всё, что было получено. С опозданием узнаём и о том, что зафиксированы проблемы с сердцем, при том что семья годами говорила о том, что они есть. Лечение неадекватное, и он больше не может выдерживать пребывание там физически, поделился Дарко Младич.

"Моя мама (Босилька Младич. — Прим. Лайфа) была там четыре недели назад, из-за CoViD-19 мы долго не могли вживую увидеться, семья не посещала его более 17 месяцев. Адвокаты также не имели доступа. На днях, впервые с марта 2020 года, представитель защиты его лично посетил и отметил сильное ухудшение здоровья, что увидела и моя мать. Не надо быть доктором, чтобы заметить, насколько он слаб и плохо себя чувствует", — заключил сын генерала.