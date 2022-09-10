В Москве разыграли первые 50 внедорожников среди участников онлайн-голосования
Первые 50 автомобилей в рамках акции "Миллион призов" разыграли среди участников первого дня онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве. Розыгрыш прошёл в прямом эфире телеканала "Москва 24".
За голосование 9 сентября жители столицы могли выиграть один из 50 внедорожников Niva Legend.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы пройдут в течение трёх дней начиная с сегодняшнего. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
В Москве же проходят муниципальные выборы, в ходе которых будет получено 1417 мандатов в 125 округах. По данным Мосгоризбиркома, зарегистрировались более шести тысяч кандидатов.
Сайт ЦИК РФ