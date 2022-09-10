Карл III официально провозглашён королём Великобритании. Церемония состоялась в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона. Причём в данном мероприятии впервые участвуют женщины. Мероприятие транслируется на YouTube-канале королевской семьи.

Церемония официального провозглашения Карла III началась ровно в 10:00 (12:00 мск), она проходит в парадных покоях дворца, служившего до XIX века официальной резиденцией британских монархов, и впервые в истории транслируется по телевидению. Причём само мероприятие разделено на две части. Изначально без участия монарха заседали активные и избранные члены Совета престолонаследия, которые и подписали прокламацию. В том числе в покоях дворца находятся пять бывших и один нынешний премьер-министр Великобритании, члены Тайного совета при монархе, в том числе новый наследник престола принц Уэльский Уильям, премьер-министр Лиз Трасс, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, королева-консорт Камилла. Лорд-председатель совета Пенни Мордонт объявил о смерти королевы Елизаветы II, затем была зачитана декларация о восшествии нового суверена на трон.

Во второй части заседания Карл III принёс клятву защищать Церковь Шотландии. Позднее в парламенте прозвучит и другая. Она будет касаться уже Церкви Англии, верховным главой которой является британский монарх. В 11:00 (13:00 мск) с балкона Сент-Джеймсского дворца под звуки фанфар и артиллерийский салют зачитают публичную прокламацию об объявлении наследника престола королём, а флаги поднимут в знак признания монарха. Сама коронация состоится через несколько месяцев, точная дата пока неизвестна.