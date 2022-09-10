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10 сентября, 09:47

Экс-глава Франции заявил, что ЕС "отбеливает" любого политика

Бывший президент Франции Олланд заявил, что ЕС является "стиральной машиной" для политиков

Европейский союз является "стиральной машиной", которая "отбеливает" политиков. Об этом в беседе с газетой La Repubblica заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд.

"В конечном счёте Европа — стиральная машина, которая отбеливает любого политика. Взять в пример [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана, все лидеры похлопывают его по плечу, даже если он отстаивает позиции, совсем неприемлемые с демократической точки зрения. То же самое происходит с польским премьером", — отметил он.

Таким образом он ответил на вопрос, что будет в ЕС, если у власти в Риме будут стоять правые политики, в числе которых глава партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, восхищавшаяся Орбаном. Олланд добавил, что её действия могут послужить причиной некоторых разногласий внутри Евросоюза, однако это не сильно повлияет на деятельность в еврозоне, ведь Италии по-прежнему нужна финансовая помощь от объединения.

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Ранее Лайф писал, что Венгрия на встрече руководителей энергетических ведомств стран Европейского союза в Брюсселе подняла вопрос о целесообразности сохранения антироссийских санкций. Об этом сообщил в пятницу глава МИД страны Петер Сийярто. По словам дипломата, в Будапеште исходят из того, что ограничения против России провалились, а европейская экономика терпит крах.

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Getty Images / Li Yang / China News Service

Никита Осипов

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