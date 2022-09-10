Экс-глава Франции заявил, что ЕС "отбеливает" любого политика

Европейский союз является "стиральной машиной", которая "отбеливает" политиков. Об этом в беседе с газетой La Repubblica заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд.

"В конечном счёте Европа — стиральная машина, которая отбеливает любого политика. Взять в пример [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана, все лидеры похлопывают его по плечу, даже если он отстаивает позиции, совсем неприемлемые с демократической точки зрения. То же самое происходит с польским премьером", — отметил он.

Таким образом он ответил на вопрос, что будет в ЕС, если у власти в Риме будут стоять правые политики, в числе которых глава партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, восхищавшаяся Орбаном. Олланд добавил, что её действия могут послужить причиной некоторых разногласий внутри Евросоюза, однако это не сильно повлияет на деятельность в еврозоне, ведь Италии по-прежнему нужна финансовая помощь от объединения.