Путин прибыл в "Лужники", где осмотрит новые спортцентры и посетит турнир по самбо

Президент России Владимир Путин прибыл в оздоровительный комплекс "Лужники", где собирается осмотреть новый международный Центр самбо и международный Центр бокса. А ещё он будет присутствовать на финальной схватке турнира "Кубок звёзд. Лига боевого самбо", сообщили в пресс-службе Кремля.









Путин также примет участие в открытии Международного турнира "Интернациональный кубок Москвы" в рамках Всемирной боксёрской лиги. В Кремле рассказали, что в 2022 году было завершено строительство новых спортивных комплексов. Они находятся под одной крышей семиэтажного здания площадью 45,6 тысячи квадратных метров. Основной архитектурной особенностью постройки стали наклонный стеклянный потолок с оптическим эффектом и витражное остекление. Они позволят наблюдать за тренировками даже с улицы. Причём эта особенность в создании спортивного объекта Москвы используется впервые. Новое здание станет одним из главных центров развития самбо и бокса в России, пообещали в Кремле.

В ходе посещения Путину покажут отечественную судейскую систему "Спорт вокруг", которая позволяет автоматически генерировать данные для ТВ и зрителей, выводить их на различные табло и записывать выступления. Ранее эту разработку применяли на турнирах по художественной гимнастике, а теперь создали новую систему для проведения соревнований по самбо.