Карл III заявил, что продолжит передавать в госказну часть доходов британской короны

Официально провозглашённый королём Великобритании Карл III подтвердил, что продолжит передавать в государственную казну часть доходов британской короны. Соответствующее заявление он сделал на церемонии объявления наследника престола страны, мероприятие транслируется на YouTube-канале Букингемского дворца.

"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить мою готовность продолжать традицию, передавая наследственные доходы, в том числе от собственности Короны, моему правительству на благо всех [жителей королевства] в обмен на суверенный грант, который позволит мне исполнять обязанности главы государства", — сказал Карл III.