Карл III заявил, что продолжит передавать в госказну часть доходов британской короны
Официально провозглашённый королём Великобритании Карл III подтвердил, что продолжит передавать в государственную казну часть доходов британской короны. Соответствующее заявление он сделал на церемонии объявления наследника престола страны, мероприятие транслируется на YouTube-канале Букингемского дворца.
"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить мою готовность продолжать традицию, передавая наследственные доходы, в том числе от собственности Короны, моему правительству на благо всех [жителей королевства] в обмен на суверенный грант, который позволит мне исполнять обязанности главы государства", — сказал Карл III.
Таким образом, король продолжит передавать в государственную казну фиксированную долю в размере 25% общих доходов британской короны. Эти средства предназначены для покрытия расходов монархов, содержание королевских дворцов, оплату услуг их персонала и иные нужды Его Величества.
Напомним: королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики.