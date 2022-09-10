Член СПЧ Брод: Фейки о выборах в России живут недолго и вовсе не интересуют иностранцев

Недостоверная информация о выборах, проходящих в регионах России 9–11 сентября, "живут" в течение нескольких часов и вовсе не интересуют иностранцев, которые сейчас думают прежде всего о том, как пережить грядущую зиму. Об этом сообщил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.

"Фейки эти [о выборах] живут несколько часов, они не стали долгожителями, они абсолютно не интересуют зарубежную аудиторию. Зарубежный обыватель сейчас больше думает о ценах на газ и зиме", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Брода, основной поток фейков идёт от оппозиции и организаций, признанных иноагентами. Однако фантазия создателей вбросов в этом году заметно истощилась. В их арсенале по-прежнему сообщения о ручках с исчезающими чернилами, информация о якобы закрытых видеокамерах, о размещении избирательных участков в заброшенных зданиях и о запрете входа на участки журналистам. Также в соцсетях есть фейки о том, что наблюдателям якобы запрещают фото- и видеосъёмку.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что первый день голосования в регионах прошёл без серьёзных происшествий. По её словам, в Центризбиркоме "дотошно разбирались" в публикациях о потенциальных нарушениях.