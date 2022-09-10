Bloomberg: Украина обсуждает с США возможность получения кредита на покупку газа

Украина обсуждает с США возможность получения кредита в размере 1,5 млрд долларов на покупку газа. Как сообщает агентство Bloomberg, переговоры ведутся с американским Экспортно-импортным банком (EXIM).

По данным СМИ, эта тема обсуждалась на встрече украинского премьера Дениса Шмыгаля и главы Минфина США Джанет Йеллен 9 сентября. Они затронули вопросы безопасности в энергетической сфере, среди которых был предстоящий отопительный сезон. Подробностей о том, в каком состоянии находятся переговоры о предоставлении финансовой помощи Киеву, Bloomberg не приводит.