Российский лидер Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в день 875-летия столицы запустили движение по участку Московского скоростного диаметра (МСД) от Дмитровского до Ярославского шоссе. Глава государства и градоначальник связывались с дорожными строителями из концертного зала "Зарядье", где сегодня состоится праздничный концерт.

Путин и Собянин запустили движение по новому участку Московского скоростного диаметра. Видео © LIFE

Стоит отметить, что благодаря введению в эксплуатацию данного участка открывается сквозное движение от федеральной трассы М11 на севере до Косинской развязки на востоке Москвы. Ожидается, что шестиполосная трасса, протяжённость которой составляет 7,5 километра, существенно разгрузит северо-восток столицы.