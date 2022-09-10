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10 сентября, 10:45

Путин поздравил британского короля Карла III со вступлением на престол

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму королю Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", — говорится в обращении.

Карл III заявил, что продолжит передавать в госказну часть доходов британской короны

Карл III заявил, что продолжит передавать в госказну часть доходов британской короны

Напомним: королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики. Сегодня, 10 сентября, Карла III официально провозгласили королём.

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Getty Images / Victoria Jones - WPA Pool

Варвара Романова

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