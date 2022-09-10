Путин поздравил британского короля Карла III со вступлением на престол

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму королю Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", — говорится в обращении.