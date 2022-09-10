Путин прибыл в парк "Зарядье" для участия в мероприятиях по случаю Дня города Москвы

Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным в режиме ВКС должны открыть сегодня ряд объектов и принять участие в праздничном концерте. Выступления в честь Дня города в "Зарядье" планируются 10 и 11 сентября. В эти дни с 14:00 до полуночи в парке будут проходить перформансы проекта "Уличный артист", в них смогут принять участие и гости. А ещё зрители получат возможность насладиться выступлениями уличных музыкантов, поэтов, коллективов проекта "Московское долголетие", учеников столичных школ искусств и цирковых училищ.