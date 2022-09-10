Путин прибыл в парк "Зарядье" для участия в мероприятиях по случаю Дня города Москвы
Российский президент Владимир Путин прибыл в московский парк "Зарядье", где примет участие в мероприятиях по случаю Дня города.
Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным в режиме ВКС должны открыть сегодня ряд объектов и принять участие в праздничном концерте. Выступления в честь Дня города в "Зарядье" планируются 10 и 11 сентября. В эти дни с 14:00 до полуночи в парке будут проходить перформансы проекта "Уличный артист", в них смогут принять участие и гости. А ещё зрители получат возможность насладиться выступлениями уличных музыкантов, поэтов, коллективов проекта "Московское долголетие", учеников столичных школ искусств и цирковых училищ.
Ранее Владимир Путин прибыл в "Лужники", где осмотрел новые спортцентры и посетил турнир по самбо. В Кремле рассказали, что в 2022 году было завершено строительство новых спортивных комплексов. Новое здание станет одним из главных центров развития самбо и бокса в России.
ТАСС / Владимир Новиков / POOL