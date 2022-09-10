"Гордимся и любим": Путин поздравил Москву с 875-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с 875-летием столицы и отметил, что Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира.

Путин поздравил москвичей с 875-летием столицы. Видео © LIFE

"Мы гордимся Москвой, любим этот город с его величавой стариной и современным, динамичным, стремительным ритмом жизни", — сказал глава государства на праздничном концерте в парке "Зарядье".

По словам президента, Москва имеет очарование в уютных парках, переулках и улицах, а также насыщена деловыми и культурными событиями. Путин добавил, что столица страны органично соединяет вековую мудрость и энергию молодости.