НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 сентября, 07:49

Город становится частью каждого жителя: Собянин поздравил Москву с 875-летним юбилеем

Собянин поздравил москвичей с 875-летием города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём города и заметил, что 875-летний юбилей город встречает достойно. Видеопоздравление опубликовано в его телеграм-канале.

Поздравление Сергея Собянина с днём рождения Москвы. Видео © Телеграм-канал Сергея Собянина

"Поздравляю вас с днём рождения города, который неразрывно связан с судьбой каждого москвича и судьбой всей страны. Великий город был создан трудом и талантом многих поколений, нашими ветеранами. Сегодня он молодеет и развивается, становится удобнее и привлекательнее вашей заботой, вашим трудом", — сказал Собянин.

По словам градоначальника, жизнь москвичей настолько тесно переплетена с городом, что он становится частью каждого из них. Мэр добавил, что 875 лет столица РФ встречает достойно. День рождения и юбилей Москвы — это праздник и для всей России, уверен Собянин, ведь "во все времена Москва играла огромную роль в становлении жизни нашей страны".

В центре Москвы открыли памятник Иосифу Кобзону

В центре Москвы открыли памятник Иосифу Кобзону

Ранее Лайф писал, что в Кремле раскрыли распорядок президента Владимира Путина на День Москвы. Глава государства посетит "Лужники", парк "Зарядье", а также запустит колесо обозрения "Солнце Москвы".

Обложка ©

Сайт Правительства Москвы

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров