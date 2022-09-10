Город становится частью каждого жителя: Собянин поздравил Москву с 875-летним юбилеем

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём города и заметил, что 875-летний юбилей город встречает достойно. Видеопоздравление опубликовано в его телеграм-канале.

Поздравление Сергея Собянина с днём рождения Москвы. Видео © Телеграм-канал Сергея Собянина

"Поздравляю вас с днём рождения города, который неразрывно связан с судьбой каждого москвича и судьбой всей страны. Великий город был создан трудом и талантом многих поколений, нашими ветеранами. Сегодня он молодеет и развивается, становится удобнее и привлекательнее вашей заботой, вашим трудом", — сказал Собянин.

По словам градоначальника, жизнь москвичей настолько тесно переплетена с городом, что он становится частью каждого из них. Мэр добавил, что 875 лет столица РФ встречает достойно. День рождения и юбилей Москвы — это праздник и для всей России, уверен Собянин, ведь "во все времена Москва играла огромную роль в становлении жизни нашей страны".