ОП РФ запустила платформу для общественного наблюдения за выборами
Общественная палата (ОП) России запустила цифровую экосистему общественного наблюдения на проходящих в российских регионах 9–11 сентября выборах. Поделиться наблюдениями граждане могут на monitoring.oprf.ru.
Там пользователи смогут получить доступ к информации о своём избирательном участке или оставить сообщение о нарушении. Все сообщения тщательно проверяются сотрудниками и волонтёрами Ситуационного центра ОП РФ, что исключает возможности проникновения фейков. Лучшие истории будут опубликованы на главной странице портала.
"В системе можно заполнить электронную версию "Золотого стандарта". Также наблюдатели могут заполнить "Дневник наблюдения", поделившись интересной историей, произошедшей на УИК. Ко всем сообщениям можно прикрепить фото и видеоматериалы", — добавили в ОП РФ.
Ранее стало известно, что явка на ДЭГ в ходе первого дня выборов в России росла без аномалий. Проверка показала, что число выданных бюллетеней больше, чем принятых.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.