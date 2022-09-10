ОП РФ запустила платформу для общественного наблюдения за выборами

Общественная палата (ОП) России запустила цифровую экосистему общественного наблюдения на проходящих в российских регионах 9–11 сентября выборах. Поделиться наблюдениями граждане могут на monitoring.oprf.ru.

Там пользователи смогут получить доступ к информации о своём избирательном участке или оставить сообщение о нарушении. Все сообщения тщательно проверяются сотрудниками и волонтёрами Ситуационного центра ОП РФ, что исключает возможности проникновения фейков. Лучшие истории будут опубликованы на главной странице портала.

"В системе можно заполнить электронную версию "Золотого стандарта". Также наблюдатели могут заполнить "Дневник наблюдения", поделившись интересной историей, произошедшей на УИК. Ко всем сообщениям можно прикрепить фото и видеоматериалы", — добавили в ОП РФ.