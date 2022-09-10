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10 сентября, 11:29

Путин: Специалисты из Москвы делают всё для подготовки Донецка и Луганска к зиме

Столичные специалисты делают всё необходимое, чтобы подготовить Донецк и Луганск к зимнему периоду. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе праздничного концерта в честь Дня города Москвы в парке "Зарядье".

Путин — о подготовке Донецка и Луганска к зиме. Видео © LIFE

"Московские специалисты уже ведут огромную работу по возрождению столиц Донецкой и Луганской народных республиках в непростых условиях, часто с риском для жизни в полном смысле этого слова ремонтируют пострадавшие жилые дома, дороги, школы. Делают всё, чтобы подготовить Донецк и Луганск к зимнему периоду", — сказал он.

"Гордимся и любим": Путин поздравил Москву с 875-летним юбилеем

"Гордимся и любим": Путин поздравил Москву с 875-летним юбилеем

Ранее Путин и Собянин по видеосвязи открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. В этот момент глава государства и градоначальник находились в парке "Зарядье", где проходит праздничный концерт, посвящённый 875-летию столицы.

Обложка ©

Kremlin.ru

Светлана Оперук

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