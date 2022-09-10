В Минобороны сообщили о ликвидации пяти снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области

Средства противовоздушной обороны РФ сбили 13 украинских беспилотников и уничтожили снаряды РСЗО HIMARS. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Чкалово и Беляевка в Херсонской области, Красное Харьковской области, Смелое, Старомлыновка и Новоукраинское в Запорожской области", — сказал он.

Также дроны были сбиты в районе Новоандреевки, Валерьяновки, Кирилловки и Пантелеймоновки в ДНР. А ещё российские средства ПВО уничтожили в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области.