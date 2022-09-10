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10 сентября, 12:34

В Минобороны сообщили о ликвидации пяти снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области

Российская система ПВО сбила 13 беспилотников ВСУ и уничтожила пять снарядов РСЗО HIMARS

Средства противовоздушной обороны РФ сбили 13 украинских беспилотников и уничтожили снаряды РСЗО HIMARS. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Чкалово и Беляевка в Херсонской области, Красное Харьковской области, Смелое, Старомлыновка и Новоукраинское в Запорожской области", — сказал он.

Также дроны были сбиты в районе Новоандреевки, Валерьяновки, Кирилловки и Пантелеймоновки в ДНР. А ещё российские средства ПВО уничтожили в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области.

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VK / Минобороны России

Светлана Оперук

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