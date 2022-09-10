В Минобороны сообщили о ликвидации пяти снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области
Российская система ПВО сбила 13 беспилотников ВСУ и уничтожила пять снарядов РСЗО HIMARS
Средства противовоздушной обороны РФ сбили 13 украинских беспилотников и уничтожили снаряды РСЗО HIMARS. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Чкалово и Беляевка в Херсонской области, Красное Харьковской области, Смелое, Старомлыновка и Новоукраинское в Запорожской области", — сказал он.
Также дроны были сбиты в районе Новоандреевки, Валерьяновки, Кирилловки и Пантелеймоновки в ДНР. А ещё российские средства ПВО уничтожили в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области.
Ранее СПЧ разослал за рубеж очередную подборку материалов о военных преступлениях ВСУ против мирного населения. Это девятый по счёту блок информации о бесчинствах украинских военных.
VK / Минобороны России