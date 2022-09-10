В Новой Каховке прогремели шесть взрывов, сработала система ПВО
В Новой Каховке сегодня прогремели шесть взрывов, в городе сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в заявлении местной администрации.
"В Новой Каховке работает ПВО. Шесть разрывов", — сказано в сообщении региональных властей в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что поздним вечером 9 сентября в Новой Каховке Херсонской области сработала система ПВО. По данным городских властей, было зафиксировано до 14 взрывов.
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ТАСС / Сергей Мальгавко