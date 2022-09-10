В Новой Каховке прогремели шесть взрывов, сработала система ПВО

В Новой Каховке сегодня прогремели шесть взрывов, в городе сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в заявлении местной администрации.

"В Новой Каховке работает ПВО. Шесть разрывов", — сказано в сообщении региональных властей в телеграм-канале.