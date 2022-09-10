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10 сентября, 12:08

Дети в Запорожской области призвали ВСУ не стрелять по ним

Дети, которые живут на освобождённой территории Запорожской области, попросили Вооружённые силы Украины не стрелять по ним. Видео опубликовал телеграм-канал "Запорожский вестник".

Дети в Запорожской области призывают ВСУ не стрелять по ним. Видео © Telegram / "Запорожский вестник"

"Украина, перестань нас бомбить", — сказали ребята хором.

Дети поделились впечатлениями от бомбёжек и рассказали, как им страшно во время обстрелов со стороны Украины. Кто-то прячется под диван, а кто-то уходит в самую дальнюю комнату и пережидает там. При этом ребята сказали, что российские военные защищают их. Они не понимают, зачем нужно стрелять по людям.

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Ранее наводчик ВСУ заявил, что Киев обстреливал жилые кварталы в Запорожской области. В результате пострадали многоэтажные дома, машины, церковь.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / "Запорожский вестник"

Светлана Оперук

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