Дети в Запорожской области призвали ВСУ не стрелять по ним
Дети, которые живут на освобождённой территории Запорожской области, попросили Вооружённые силы Украины не стрелять по ним. Видео опубликовал телеграм-канал "Запорожский вестник".
Дети в Запорожской области призывают ВСУ не стрелять по ним. Видео © Telegram / "Запорожский вестник"
"Украина, перестань нас бомбить", — сказали ребята хором.
Дети поделились впечатлениями от бомбёжек и рассказали, как им страшно во время обстрелов со стороны Украины. Кто-то прячется под диван, а кто-то уходит в самую дальнюю комнату и пережидает там. При этом ребята сказали, что российские военные защищают их. Они не понимают, зачем нужно стрелять по людям.
Ранее наводчик ВСУ заявил, что Киев обстреливал жилые кварталы в Запорожской области. В результате пострадали многоэтажные дома, машины, церковь.
Кадр из видео Telegram / "Запорожский вестник"