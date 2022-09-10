Дети в Запорожской области призвали ВСУ не стрелять по ним

Дети поделились впечатлениями от бомбёжек и рассказали, как им страшно во время обстрелов со стороны Украины. Кто-то прячется под диван, а кто-то уходит в самую дальнюю комнату и пережидает там. При этом ребята сказали, что российские военные защищают их. Они не понимают, зачем нужно стрелять по людям.