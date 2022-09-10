Первые кадры из кабины самого высокого в Европе колеса обозрения "Солнце Москвы"
На ВДНХ торжественно запустили самое высокое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы". В распоряжении Лайфа оказались кадры, снятые с земли и внутри кабины. Сверху открываются восхитительные виды солнечной и праздничной столицы.
Самое высокое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы". Видео © LIFE
Отметим, что высота аттракциона составляет 140 метров. По нашим данным, прокатиться на колесе обозрения все желающие смогут уже сегодня с 16:00.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным по видеосвязи приняли участие в церемонии запуска колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. В этот момент глава государства и градоначальник находились в парке "Зарядье", где проходит праздничный концерт, посвящённый 875-летию столицы.
LIFE