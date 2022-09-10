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10 сентября, 11:59

Первые кадры из кабины самого высокого в Европе колеса обозрения "Солнце Москвы"

На ВДНХ торжественно запустили самое высокое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы". В распоряжении Лайфа оказались кадры, снятые с земли и внутри кабины. Сверху открываются восхитительные виды солнечной и праздничной столицы.

Самое высокое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы". Видео © LIFE

Отметим, что высота аттракциона составляет 140 метров. По нашим данным, прокатиться на колесе обозрения все желающие смогут уже сегодня с 16:00.

"Гордимся и любим": Путин поздравил Москву с 875-летним юбилеем

"Гордимся и любим": Путин поздравил Москву с 875-летним юбилеем

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным по видеосвязи приняли участие в церемонии запуска колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. В этот момент глава государства и градоначальник находились в парке "Зарядье", где проходит праздничный концерт, посвящённый 875-летию столицы.

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LIFE

Никита Осипов
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