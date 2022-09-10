Политолог рассказал, изменится ли политика Британии с новым монархом

Провозглашённый королём Великобритании Карл III не пользуется уважением в британском обществе, а на новом для него посту он является чисто символической фигурой. Именно по этой причине политика Соединённого Королевства не изменится, рассказал Лайфу политолог Дмитрий Михеев.

"Я считаю, что ничего не изменится. По трём причинам. Во-первых, король Великобритании не играет большой роли. Это сугубо символическая фигура. Он не имеет реальной власти, не имеет какого-то реального идеологического влияния", — сказал он.

Второй причиной эксперт назвал самого Карла III как личность. Этому человеку уже 73 года, на протяжении всей жизни он не был вовлечён в политику, а занимался только благотворительностью. Новый король, отметил Михеев, ранее вёл образ светского человека, не имевшего каких-либо глубоких политических знаний и взглядов. Он придерживается общепринятой в британском истеблишменте позиции.

"В-третьих, Карл III совершенно не пользуется никаким авторитетом и уважением в британском обществе. Сам он как личность совершенно дискредитирован в глазах британского общества", — добавил политолог.