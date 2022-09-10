Итоги первого дня онлайн-голосования опечатали и поместили в сейф

Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за первый день выборов в регионах были опечатаны и помещены в сейф членами Общественной палаты (ОП) РФ. Как сообщает РИА "Новости", это необходимо для того, чтобы в конце голосования сравнить результаты.

Данная процедура выглядела следующим образом: две флеш-карты поместили в специальный пакет и запечатали его. На нём свои подписи поставили член ОП РФ Екатерина Мизулина, глава Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев, а также председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александра Брод. Храниться сейф будет под контролем камер.

"Когда мы будем подводить результаты уже общественного наблюдения, уже будут определены результаты голосования, у нас будет возможность — и мы это обязательно сделаем — мы проверим всё голосование: соответствуют ли содержащиеся данные, по которым будут подсчитывать результаты, тем данным, которые мы сейчас копировали и которые сейчас здесь находятся", — отметил Григорьев.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что первый день голосования в регионах прошёл без серьёзных происшествий. По её словам, в Центризбиркоме "дотошно разбирались" в публикациях о потенциальных нарушениях.