Итоги первого дня онлайн-голосования опечатали и поместили в сейф
Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за первый день выборов в регионах были опечатаны и помещены в сейф членами Общественной палаты (ОП) РФ. Как сообщает РИА "Новости", это необходимо для того, чтобы в конце голосования сравнить результаты.
Данная процедура выглядела следующим образом: две флеш-карты поместили в специальный пакет и запечатали его. На нём свои подписи поставили член ОП РФ Екатерина Мизулина, глава Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев, а также председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александра Брод. Храниться сейф будет под контролем камер.
"Когда мы будем подводить результаты уже общественного наблюдения, уже будут определены результаты голосования, у нас будет возможность — и мы это обязательно сделаем — мы проверим всё голосование: соответствуют ли содержащиеся данные, по которым будут подсчитывать результаты, тем данным, которые мы сейчас копировали и которые сейчас здесь находятся", — отметил Григорьев.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что первый день голосования в регионах прошёл без серьёзных происшествий. По её словам, в Центризбиркоме "дотошно разбирались" в публикациях о потенциальных нарушениях.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
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