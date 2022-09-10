Журналистка Ахмедова заявила об отсутствии нарушений в ходе голосования на Сахалине

Нарушений на избирательных участках Сахалина за два дня выборов не обнаружено. Об этом рассказала заместитель главного редактора журнала "Русский репортёр", писатель, общественный деятель Марина Ахмедова.

"Второй день работаю наблюдателем выборов на Сахалине. Вместе с уполномоченным по правам человека Анатолием Крутченко ездим по избирательным участкам. Везде пытаю наблюдателей — не заметили ли они нарушений. Но везде тихо, мирно. Так мирно, что даже скучно", — приводятся её слова на сайте Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Ахмедова добавила, что волонтёры в центре общественного наблюдения не отводят взгляд от большого экрана, куда выводятся видео со всех участков. Также журналистка ищет информацию и в местных пабликах, но и там ни о каких нарушениях не сообщается.

"Начинаю думать, что приехала зря. К тому же явка сегодня снижена. В Южно-Сахалинске сегодняшний день голосования совпал с Днём города. Его празднуют прямо сейчас. Но вчера люди проголосовали. И ожидается, что основная масса придёт завтра, в воскресенье, в тот день, в который многие привыкли голосовать", — добавила общественный деятель.

Ранее зампред ЦИК Николай Булаев раскрыл, что видеонаблюдение на выборах используется в 51 регионе России. Предложенное Центральной избиркомиссией видеонаблюдение стало высоко профессиональным, указал он.