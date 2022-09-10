Член СПЧ Брод: Запад запустил на выборах поток примитивных фейков

Как показал первый день голосования на выборах, в регионах запущен поток примитивных фейков. Об этом заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.

"По состоянию на десять часов утра на карту сообщений НОМ поступило более девяти тысяч сообщений, 15 из которых — подтверждённые фейки", — сказал он на брифинге.

Данных о грубых нарушениях не поступало, а все недочёты по замечаниям общественных наблюдателей комиссии устраняют оперативно, добавил он. Как указал Брод, большое число сообщений о якобы нарушениях закона не содержат необходимых данных об адресе участка, имени и правового статуса заявителя. По его словам, над нагнетанием негативной повестки на выборах работают ангажированные с иноагентами наблюдатели и некоторые представители КПРФ, пытающиеся выбить из строя членов избирательных комиссий.

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Удмуртии Степан Чирков добавил, что накануне действительно фиксировались практически единовременные попытки помешать работе избиркомов, а также распространение фейков, написанных по шаблону.

"Все провокации существенно не влияют на процесс голосования, но создают для членов комиссий дополнительные сложности. Мы продолжаем держать связь со всеми наблюдателями в регионе и оценивать происходящее на участках с точки зрения закона", — подчеркнул он.

Ранее Лайф писал, что ОП РФ запустила платформу для общественного наблюдения за выборами. Там пользователи смогут получить доступ к информации о своём избирательном участке или оставить сообщение о нарушении.