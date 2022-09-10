Член СПЧ Брод: Запад запустил на выборах поток примитивных фейков
Как показал первый день голосования на выборах, в регионах запущен поток примитивных фейков. Об этом заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.
"По состоянию на десять часов утра на карту сообщений НОМ поступило более девяти тысяч сообщений, 15 из которых — подтверждённые фейки", — сказал он на брифинге.
Данных о грубых нарушениях не поступало, а все недочёты по замечаниям общественных наблюдателей комиссии устраняют оперативно, добавил он. Как указал Брод, большое число сообщений о якобы нарушениях закона не содержат необходимых данных об адресе участка, имени и правового статуса заявителя. По его словам, над нагнетанием негативной повестки на выборах работают ангажированные с иноагентами наблюдатели и некоторые представители КПРФ, пытающиеся выбить из строя членов избирательных комиссий.
Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Удмуртии Степан Чирков добавил, что накануне действительно фиксировались практически единовременные попытки помешать работе избиркомов, а также распространение фейков, написанных по шаблону.
"Все провокации существенно не влияют на процесс голосования, но создают для членов комиссий дополнительные сложности. Мы продолжаем держать связь со всеми наблюдателями в регионе и оценивать происходящее на участках с точки зрения закона", — подчеркнул он.
Ранее Лайф писал, что ОП РФ запустила платформу для общественного наблюдения за выборами. Там пользователи смогут получить доступ к информации о своём избирательном участке или оставить сообщение о нарушении.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
VK / ЦИК России