"Время ещё есть": Лавров попросил больше не напоминать США о проблеме с визами делегации РФ в ГА ООН

У американских властей и генсека ООН Антониу Гутерриша есть обязанность обеспечить участие всех делегаций в Генеральной Ассамблее (ГА) всемирной организации. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" он отметил, что время для получения виз ещё есть, поэтому он попросил коллег больше не напоминать США о данной проблеме.

"Время ещё есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая ГА. Посмотрим", — ответил он на вопрос, выдали ли ему уже визу для участия в ГА ООН.