НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 сентября, 12:02

"Время ещё есть": Лавров попросил больше не напоминать США о проблеме с визами делегации РФ в ГА ООН

Лавров напомнил США и генсеку ООН об обязанности обеспечить визами все делегации в ГА

У американских властей и генсека ООН Антониу Гутерриша есть обязанность обеспечить участие всех делегаций в Генеральной Ассамблее (ГА) всемирной организации. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" он отметил, что время для получения виз ещё есть, поэтому он попросил коллег больше не напоминать США о данной проблеме.

"Время ещё есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая ГА. Посмотрим", — ответил он на вопрос, выдали ли ему уже визу для участия в ГА ООН.

Офис Гутерриша ответил на письмо постпреда РФ по вопросу виз в США

Офис Гутерриша ответил на письмо постпреда РФ по вопросу виз в США

Как сообщал Лайф, ранее Посольство РФ в США обратилось в Белый дом и Госдепартамент с требованием выдать визы Лаврову и всем членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров