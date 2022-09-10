"Время ещё есть": Лавров попросил больше не напоминать США о проблеме с визами делегации РФ в ГА ООН
Лавров напомнил США и генсеку ООН об обязанности обеспечить визами все делегации в ГА
У американских властей и генсека ООН Антониу Гутерриша есть обязанность обеспечить участие всех делегаций в Генеральной Ассамблее (ГА) всемирной организации. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" он отметил, что время для получения виз ещё есть, поэтому он попросил коллег больше не напоминать США о данной проблеме.
"Время ещё есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая ГА. Посмотрим", — ответил он на вопрос, выдали ли ему уже визу для участия в ГА ООН.
Как сообщал Лайф, ранее Посольство РФ в США обратилось в Белый дом и Госдепартамент с требованием выдать визы Лаврову и всем членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.