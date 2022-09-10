"Под контролем Америки и Запада": Сборной России предложили сыграть с Сербией вместо Боснии и Герцеговины

Бывший защитник московского "Локомотива" и воронежского "Факела" Неманья Пейчинович предложил сборной России вместо матча с Боснией и Герцеговиной провести товарищескую встречу с командой Сербии. Об этом сообщает Sport24.

Товарищеская встреча между сборными России и Боснии и Герцеговины запланирована на 19 ноября. Она должна состояться на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. При этом член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич обещает сделать всё возможное, чтобы национальная сборная его страны не сыграла с Россией. Кроме того, лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич отказались играть с нашими спортсменами.

"Опять какую-то роль в отказе играет политика. Сейчас такие страны, как Босния и Герцеговина, находятся под контролем Америки и Запада. Такое поведение от них вполне логично. Думаю, России стоит договориться с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча. Сейчас российской команде нужна игровая практика, а сербы не кинут РФС так же, как пытаются боснийцы", — сказал Пейчинович.

Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Киргизией. В ноябре сборная России встретится на выезде с Ираном.