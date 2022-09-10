Минобороны: Российские войска за сутки уничтожили семь пунктов управления ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили семь пунктов управления ВСУ в Николаевской области, а также в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледар в ДНР, а также Снигирёвка и Новониколаевка в Николаевской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, ВС РФ уничтожили 178 районов с военной техникой и живой силой противника.