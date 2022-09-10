Российские военные ликвидировали шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Российские военные ликвидировали шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Курахово, Константиновка и Северск в Донецкой Народной Республике, Днепр и Радушное в Днепропетровской области, Гуляй Поле в Запорожской области", — сообщил он.
Ранее Лайф писал, что в боях за Балаклею Харьковской области Вооружённые силы России уничтожили группу украинского спецназа "Сокол". Об этом рассказали военкоры издания "Русская весна".
ТАСС / Петр Ковалев