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Опубликовано 10 сентября 2022, 12:34

Российские военные ликвидировали шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Российские военные ликвидировали шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Курахово, Константиновка и Северск в Донецкой Народной Республике, Днепр и Радушное в Днепропетровской области, Гуляй Поле в Запорожской области", — сообщил он.

Путин: Погибшие в ходе спецоперации на Украине военные отдали жизни за Россию
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Ранее Лайф писал, что в боях за Балаклею Харьковской области Вооружённые силы России уничтожили группу украинского спецназа "Сокол". Об этом рассказали военкоры издания "Русская весна".

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ТАСС / Петр Ковалев

Никита Осипов
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