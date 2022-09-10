ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 сентября 2022, 12:41
3446

Минобороны: ВС России подавили семь взводов артиллерии ВСУ в ДНР

Вооружённые силы России подавили два взвода реактивной артиллерии ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, российские военные также подавили пять украинских взводов ствольной артиллерии.

"В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населённых пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики", — сообщил он.

Также российские военные уничтожили 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства в районе населённого пункта Новосёловка Первая.

ВС РФ уничтожили до 300 украинских военных под Балаклеей, Чугуевом и Рай-Александровкой
ВС РФ уничтожили до 300 украинских военных под Балаклеей, Чугуевом и Рай-Александровкой

Ранее сообщалось, что российская система ПВО сбила 13 беспилотников ВСУ и уничтожила пять снарядов РСЗО HIMARS. Дроны в том числе были поражены в районе Новоандреевки, Валерьяновки, Кирилловки и Пантелеймоновки в ДНР.

BannerImage

VK / Минобороны России

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Игорь Конашенков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar