Минобороны: ВС России подавили семь взводов артиллерии ВСУ в ДНР
Вооружённые силы России подавили два взвода реактивной артиллерии ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, российские военные также подавили пять украинских взводов ствольной артиллерии.
"В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населённых пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики", — сообщил он.
Также российские военные уничтожили 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства в районе населённого пункта Новосёловка Первая.
Ранее сообщалось, что российская система ПВО сбила 13 беспилотников ВСУ и уничтожила пять снарядов РСЗО HIMARS. Дроны в том числе были поражены в районе Новоандреевки, Валерьяновки, Кирилловки и Пантелеймоновки в ДНР.
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