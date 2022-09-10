Минобороны: ВС России подавили семь взводов артиллерии ВСУ в ДНР

Вооружённые силы России подавили два взвода реактивной артиллерии ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, российские военные также подавили пять украинских взводов ствольной артиллерии.

"В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населённых пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики", — сообщил он.

Также российские военные уничтожили 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства в районе населённого пункта Новосёловка Первая.