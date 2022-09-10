В ДНР ликвидировали диверсантов, планировавших теракты на критически важных объектах

В ДНР ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые были переброшены Украиной для совершения терактов на критически важных объектах. Об этом сообщило министерство госбезопасности (МГБ) республики.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий МГБ ДНР получена информация о заброске на территорию республики ДРГ противника с целью проведения диверсионно-террористических актов (ДТА) на критически важных объектах инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что 26 августа удалось уничтожить ДРГ во главе с помощником начальника разведки 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Б. Хмельницкого ВСУ Вячеславом Матвеевым (позывной Тигр). Кроме того, были получены данные о второй группе, которую ликвидировали 7 сентября в результате специальной операции.