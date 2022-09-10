В ДНР ликвидировали диверсантов, планировавших теракты на критически важных объектах
В ДНР ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые были переброшены Украиной для совершения терактов на критически важных объектах. Об этом сообщило министерство госбезопасности (МГБ) республики.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий МГБ ДНР получена информация о заброске на территорию республики ДРГ противника с целью проведения диверсионно-террористических актов (ДТА) на критически важных объектах инфраструктуры", — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что 26 августа удалось уничтожить ДРГ во главе с помощником начальника разведки 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Б. Хмельницкого ВСУ Вячеславом Матвеевым (позывной Тигр). Кроме того, были получены данные о второй группе, которую ликвидировали 7 сентября в результате специальной операции.
Ранее сообщалось, что российские войска в боях за Балаклею уничтожили группу украинского спецназа "Сокол". Па данным российских военкоров, ВСУ несут огромные потери, а волонтёры массово призывают сдавать кровь для украинских военных.
Специальная военная операция на Украине
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