Украина потребовала от УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча России и Боснии

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к ФИФА и УЕФА с требованием не допустить проведения товарищеской встречи между сборными России и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщается на сайте организации.

Матч запланирован на 19 ноября. Он должен состояться на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. При этом член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич обещает сделать всё возможное, чтобы национальная сборная его страны не сыграла с Россией. Кроме того, лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич отказались играть с нашими спортсменами.

"Напоминаем, что все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА. В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства. Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями", — говорится в письме УАФ, которое также было направлено руководителя боснийского футбола.

Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Киргизией. В ноябре сборная России встретится на выезде с Ираном.