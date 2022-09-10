"Евротройка" сочла ядерную программу Ирана выходом за рамки мирного атома

Ядерная программа Ирана выходит за рамки мирного атома. Об этом говорится в заявлении "евротройки" — Франции, Германии и Великобритании, которое распространили пресс-службы министерств иностранных дел государств.

"К сожалению, Иран предпочёл не воспользоваться решающей дипломатической возможностью. Вместо этого он продолжил развивать свою ядерную программу, выходя далеко за рамки любого правдоподобного оправдания о мирном атоме", — указывается в документе.

В заявлении также отмечается, что Тегеран должен в полной мере и в срочном порядке добросовестно сотрудничать с МАГАТЭ, а именно технически достоверно ответить на вопросы агентства о местонахождении всех ядерных материалов на иранской территории. Также "евротройка" уверена, что позиция Ирана по ядерной программе не соответствует его обязательствам и ставит под угрозу восстановление сделки.