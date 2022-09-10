Балтийский флот провёл тренировку по обнаружению и уничтожению подводных диверсантов
Балтийский флот провёл тренировку по выявлению и уничтожению подводных диверсантов. Об этом заявили в пресс-службе Западного военного округа.
"В пунктах базирования кораблей Балтийского флота в Калининградской и Ленинградской областях проведена плановая тренировка по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) корабельных сил", — сказано в сообщении.
В мероприятии участвовало до десяти надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, а также около десяти единиц военной техники. Сообщается, что в ходе тренировки было задействовано более 100 военнослужащих.
Согласно замыслу, военным поступает информация о возможности терактов в местах базирования кораблей с участием подводных диверсионных групп противника. Затем по сигналу дежурных смен на судах объявляется боевая тревога, в результате чего техника экстренно готовится к бою и винты проворачиваются, чтобы ликвидировать пловцов, представляющих угрозу.
В ходе мероприятия дежурные катера осмотрели акватории, чтобы найти противника, а также применили гранаты. В конце тренировок водолазные группы проверили подводную часть корпусов кораблей на наличие взрывных устройств, добавили в пресс-службе.
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ТАСС / Минобороны РФ