Балтийский флот провёл тренировку по обнаружению и уничтожению подводных диверсантов

Балтийский флот провёл тренировку по выявлению и уничтожению подводных диверсантов. Об этом заявили в пресс-службе Западного военного округа.

"В пунктах базирования кораблей Балтийского флота в Калининградской и Ленинградской областях проведена плановая тренировка по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) корабельных сил", — сказано в сообщении.

В мероприятии участвовало до десяти надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, а также около десяти единиц военной техники. Сообщается, что в ходе тренировки было задействовано более 100 военнослужащих.

Согласно замыслу, военным поступает информация о возможности терактов в местах базирования кораблей с участием подводных диверсионных групп противника. Затем по сигналу дежурных смен на судах объявляется боевая тревога, в результате чего техника экстренно готовится к бою и винты проворачиваются, чтобы ликвидировать пловцов, представляющих угрозу.

В ходе мероприятия дежурные катера осмотрели акватории, чтобы найти противника, а также применили гранаты. В конце тренировок водолазные группы проверили подводную часть корпусов кораблей на наличие взрывных устройств, добавили в пресс-службе.