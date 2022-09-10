В Госдуме оценили влияние ДЭГ на явку избирателей в Москве

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев отметил положительное влияние дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на явку избирателей-москвичей в первый день голосования муниципальных выборов. Слова парламентария приводит РИА "Новости".

"По ДЭГ проголосовало порядка миллиона человек и 200 тысяч пришли ногами на участки. Вот вам миллион тех, кто проголосовал дома с телефона, поэтому и такая высокая явка. С точки зрения легитимности это хорошо, а не как было в 2017 году, когда 13% москвичей избирали муниципальных депутатов", — сказал Гусев в ходе брифинга партии.

При этом он добавил, что, вероятнее всего, сегодня и завтра желающих исполнить гражданский долг в онлайн формате будет гораздо меньше, чем в первый день. Сейчас, по мнению депутата, на голосование пойдут те, кто настроен весьма оппозиционно.

А ранее был назван российский регион, столкнувшийся с небывалым количеством фейков о выборах. Тем не менее инциденты с распространением недостоверной информацией никак не влияют на избирательные процессы, заверили наблюдатели.

Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.