Шведов предупредили об отключении электричества зимой

Власти Швеции зимой, вероятно, будут отключать электричество на час или два. Об этом заявила гендиректор оператора системы передачи электроэнергии Svenska Kraftnät Лотта Меделиус-Бредхе в беседе с газетой Dagens Nyheter.

"Мы не исключаем, что можем оказаться в ситуации, когда будет холоднее всего, ранним утром или поздним вечером, когда, в худшем случае, нам придётся прибегнуть к отключению [электричества]", — сказала она.