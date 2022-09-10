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Регион
Опубликовано 10 сентября 2022, 16:38

Шведов предупредили об отключении электричества зимой

Глава оператора энергосетей Меделиус-Бредхе: Зимой в Швеции вырастут цены на электричество

Власти Швеции зимой, вероятно, будут отключать электричество на час или два. Об этом заявила гендиректор оператора системы передачи электроэнергии Svenska Kraftnät Лотта Меделиус-Бредхе в беседе с газетой Dagens Nyheter.

"Мы не исключаем, что можем оказаться в ситуации, когда будет холоднее всего, ранним утром или поздним вечером, когда, в худшем случае, нам придётся прибегнуть к отключению [электричества]", — сказала она.

Так, вероятнее всего, отключать электричество будут на час или два. Меделиус-Бредхе добавила, что Швеция — крупный экспортёр электроэнергии, но в самое холодное время года стране приходится её импортировать. Ранее королевство покупало этот ресурс в размере 1400 МВт. А ещё шведы будут вынуждены столкнуться с высокими ценами на электроэнергию.

В Германии подвели итоги первой недели без российского газа
В Германии подвели итоги первой недели без российского газа

Ранее Финляндия, Швеция и Дания поддержали введение потолка цен на российский газ и заявили о своей позиции в письме, направленном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Однако против этой идеи выступили министры стран – членов Евросоюза. Вопрос вызвал горячие споры в ходе обсуждения. В результате они не смогли согласовать потолок цен на российский газ и поручили ЕК изучить этот вопрос.

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Евгения Колесникова
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