В Москве отразили свыше шести тысяч DDoS-атак на систему онлайн-голосования

Свыше шести тысяч хакерских атак на систему онлайн-голосования было отражено в Москве во второй день голосования. Об этом сообщил глава столичного общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году Вадим Ковалёв.

"Сегодня поменьше. В целом суббота — второй день, всегда спокойнее. Более шести тысяч", — приводит РИА "Новости" его слова.

Ранее Лайф писал, что итоги первого дня онлайн-голосования опечатали и поместили в сейф. Данная процедура необходима для того, чтобы в конце выборов сравнить результаты.

Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.