Дед Мороз, космонавт и молодожёны: В каких нарядах россияне приходят на выборы
Член ОП РФ Лянге: Россияне приходят на выборы в свадебных нарядах и нацкостюмах
Жители российских регионов приходят на избирательные участки в различных костюмах и свадебных нарядах, ведь для них выборы по-прежнему являются праздником. Об этом заявила член Общественной палаты РФ Маргарита Лянге.
"Голосование идёт вовсю. В регионах традиционно выборы — это праздник, и на этот праздник многие люди наряжаются в национальные костюмы", — сказала она на брифинге.
Многие отправляются голосовать прямо в свадебных нарядах. Такие пары были замечены в Белгородской и Волгоградской областях, а также в Удмуртии.
По мнению Лянге, в России не хватает праздников, когда люди могли бы надеть национальные костюмы, и День выборов может стать одним из таких.
"Алёнушка" на участке посёлка Стенькино. Фото © VK / Рязанский район Вместе
Супруги Альжевы в нацкостюмах в селе Казанла Саратовской области. Обложка © VK / Администрация Базарно-Карабулакского района
Девушка-осень на УИК в Рязани. Фото © VK / "Наблюдатель 62"
Человек в костюме космонавта в Рязани. Фото © VK / "Наблюдатель 62"
Девушка в костюме героини Паймон из Genshin Impact в Тамбове. Фото © VK / Тамбовская земля
Дед Мороз и Снегурочка на участке в Рязани. Видео © VK / Избирательная комиссия Рязанской области
Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.