Дед Мороз, космонавт и молодожёны: В каких нарядах россияне приходят на выборы

Жители российских регионов приходят на избирательные участки в различных костюмах и свадебных нарядах, ведь для них выборы по-прежнему являются праздником. Об этом заявила член Общественной палаты РФ Маргарита Лянге.

"Голосование идёт вовсю. В регионах традиционно выборы — это праздник, и на этот праздник многие люди наряжаются в национальные костюмы", — сказала она на брифинге.

Многие отправляются голосовать прямо в свадебных нарядах. Такие пары были замечены в Белгородской и Волгоградской областях, а также в Удмуртии.









По мнению Лянге, в России не хватает праздников, когда люди могли бы надеть национальные костюмы, и День выборов может стать одним из таких.

"Алёнушка" на участке посёлка Стенькино. Фото © VK / Рязанский район Вместе

Супруги Альжевы в нацкостюмах в селе Казанла Саратовской области. Обложка © VK / Администрация Базарно-Карабулакского района

Девушка-осень на УИК в Рязани. Фото © VK / "Наблюдатель 62"

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Девушка в костюме героини Паймон из Genshin Impact в Тамбове. Фото © VK / Тамбовская земля

Дед Мороз и Снегурочка на участке в Рязани. Видео © VK / Избирательная комиссия Рязанской области