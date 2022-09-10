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10 сентября, 13:57

Дед Мороз, космонавт и молодожёны: В каких нарядах россияне приходят на выборы

Член ОП РФ Лянге: Россияне приходят на выборы в свадебных нарядах и нацкостюмах

Жители российских регионов приходят на избирательные участки в различных костюмах и свадебных нарядах, ведь для них выборы по-прежнему являются праздником. Об этом заявила член Общественной палаты РФ Маргарита Лянге.

"Голосование идёт вовсю. В регионах традиционно выборы — это праздник, и на этот праздник многие люди наряжаются в национальные костюмы", — сказала она на брифинге.

Многие отправляются голосовать прямо в свадебных нарядах. Такие пары были замечены в Белгородской и Волгоградской областях, а также в Удмуртии.

  • Пара в свадебных нарядах в Старом Осколе. Фото © VK / Избирком Белгородской области
    Пара в свадебных нарядах в Старом Осколе. Фото © VK / Избирком Белгородской области
  • Молодожёны в свадебных нарядах в посёлке Степной. Фото © VK/ Избирком Волгоградской области
    Молодожёны в свадебных нарядах в посёлке Степной. Фото © VK/ Избирком Волгоградской области
  • Пара в свадебных нарядах в Балакове. Фото © VK / Balvesti.ru | Балаковские вести
    Пара в свадебных нарядах в Балакове. Фото © VK / Balvesti.ru | Балаковские вести
  • Супруги Медведевы из Сосновского района на участке сразу после свадьбы. Фото © VK / Избирательная комиссия Тамбовской области
    Супруги Медведевы из Сосновского района на участке сразу после свадьбы. Фото © VK / Избирательная комиссия Тамбовской области

Пара в свадебных нарядах в Старом Осколе. Фото © VK / Избирком Белгородской области

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ОП РФ запустила платформу для общественного наблюдения за выборами

ОП РФ запустила платформу для общественного наблюдения за выборами

По мнению Лянге, в России не хватает праздников, когда люди могли бы надеть национальные костюмы, и День выборов может стать одним из таких.

"Алёнушка" на участке посёлка Стенькино. Фото © VK / Рязанский район Вместе

"Алёнушка" на участке посёлка Стенькино. Фото © VK / Рязанский район Вместе

Супруги Альжевы в нацкостюмах в селе Казанла Саратовской области. Обложка © VK / Администрация Базарно-Карабулакского района

Супруги Альжевы в нацкостюмах в селе Казанла Саратовской области. Обложка © VK / Администрация Базарно-Карабулакского района

Девушка-осень на УИК в Рязани. Фото © VK / "Наблюдатель 62"

Девушка-осень на УИК в Рязани. Фото © VK / "Наблюдатель 62"

Человек в костюме космонавта в Рязани. Фото © VK / "Наблюдатель 62"

Человек в костюме космонавта в Рязани. Фото © VK / "Наблюдатель 62"

Девушка в костюме героини Паймон из Genshin Impact в Тамбове. Фото © VK / Тамбовская земля

Девушка в костюме героини Паймон из Genshin Impact в Тамбове. Фото © VK / Тамбовская земля

Дед Мороз и Снегурочка на участке в Рязани. Видео © VK / Избирательная комиссия Рязанской области

На мобильных избирательных участках проголосовало уже 115 тысяч россиян

На мобильных избирательных участках проголосовало уже 115 тысяч россиян

Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.

Обложка ©

VK / Администрация Базарно-Карабулакского района

Артур Лапсаков

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