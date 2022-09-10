Заповедник "Царицыно" стал одним из самых популярных музеев Москвы
Департамент культуры города Москвы назвал самые популярные музеи среди жителей и гостей столицы. В их числе оказался востребованным и заповедник "Царицыно", пишет RT.
А ещё, как оказалось, в 2022 году наиболее популярен Дарвиновский музей. Другим востребованным местом среди москвичей и гостей столицы является Московский зоопарк. В департаменте отметили, что посещаемость музеев почти вернулась на тот же уровень, который был до начала пандемии коронавируса.
Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва совершила рывок в экологии за последние годы. По словам градоначальника, концентрация основных загрязняющих веществ в городе снизилась аж в два раза.
Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр