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10 сентября, 13:50

Заповедник "Царицыно" стал одним из самых популярных музеев Москвы

Департамент культуры города Москвы назвал самые популярные музеи среди жителей и гостей столицы. В их числе оказался востребованным и заповедник "Царицыно", пишет RT.

А ещё, как оказалось, в 2022 году наиболее популярен Дарвиновский музей. Другим востребованным местом среди москвичей и гостей столицы является Московский зоопарк. В департаменте отметили, что посещаемость музеев почти вернулась на тот же уровень, который был до начала пандемии коронавируса.

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Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр

Светлана Оперук

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