Заповедник "Царицыно" стал одним из самых популярных музеев Москвы

А ещё, как оказалось, в 2022 году наиболее популярен Дарвиновский музей. Другим востребованным местом среди москвичей и гостей столицы является Московский зоопарк. В департаменте отметили, что посещаемость музеев почти вернулась на тот же уровень, который был до начала пандемии коронавируса.