Собянин: Москва совершила рывок в экологии за последние годы
Москва совершила рывок в экологии за последние годы, концентрация основных загрязняющих веществ в городе снизилась аж в два раза. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Конечно, большой город требует особого внимания к экологии, но Москва за последние годы сделала рывок в области экологии, улучшив практически в два раза и качество воздуха, и земли, и воды", — сказал он, выступая на торжественном мероприятии в день 875-летия столицы в парке "Зарядье".
Собянин напомнил, что именно в Москве впервые среди мегаполисов стартовал масштабный проект по экологическому общественному транспорту, а в текущем году запустят ещё и водный электрический транспорт. За каждым таким делом, как подчеркнул градоначальник, стоит труд миллионов москвичей.
Ранее сообщалось, что Москва отметит День города фестивальными площадками, кулинарными шоу и концертами. Например, на площади Революции будут организованы мастер-классы, на которых гости смогут разработать собственный дизайн вагона метро или создать головной убор.
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