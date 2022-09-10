Собянин: Москва совершила рывок в экологии за последние годы

Москва совершила рывок в экологии за последние годы, концентрация основных загрязняющих веществ в городе снизилась аж в два раза. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Конечно, большой город требует особого внимания к экологии, но Москва за последние годы сделала рывок в области экологии, улучшив практически в два раза и качество воздуха, и земли, и воды", — сказал он, выступая на торжественном мероприятии в день 875-летия столицы в парке "Зарядье".

Собянин напомнил, что именно в Москве впервые среди мегаполисов стартовал масштабный проект по экологическому общественному транспорту, а в текущем году запустят ещё и водный электрический транспорт. За каждым таким делом, как подчеркнул градоначальник, стоит труд миллионов москвичей.