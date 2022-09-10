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10 сентября, 12:12

Путин рассказал, когда завершится строительство Национального космического центра в Москве

Путин: Строительство Национального космического центра в Москве закончится в 2023 году

Строительство Национального космического центра в столице закончится в 2023 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая сегодня с поздравлением по случаю Дня города Москвы в парке "Зарядье".

"В следующем году завершится возведение Национального космического центра", — сказал глава государства, отметив, что активно идёт строительство инновационного центра МГУ и новых корпусов университета имени Н.Э. Баумана.

Путин добавил, что сейчас полным ходом развивается космическая, авиационная, фармацевтическая и пищевая отрасли промышленности. По словам президента, в Москве есть широкие возможности для технологического предпринимательства и научных исследований. Глава государства добавил, что с мэром Сергеем Собяниным обсуждался вопрос создания в столице инновационных кластеров в областях микроэлектроники, фотоники, беспилотников и электротранспорта.

Первые кадры из кабины самого высокого в Европе колеса обозрения "Солнце Москвы"

Первые кадры из кабины самого высокого в Европе колеса обозрения "Солнце Москвы"

Ранее Лайф уже писал, что президент России Владимир Путин поздравил москвичей с 875-летием столицы. Он отметил, что Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира.

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Kremlin.ru

Никита Осипов

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