Путин рассказал, когда завершится строительство Национального космического центра в Москве

Строительство Национального космического центра в столице закончится в 2023 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая сегодня с поздравлением по случаю Дня города Москвы в парке "Зарядье".

"В следующем году завершится возведение Национального космического центра", — сказал глава государства, отметив, что активно идёт строительство инновационного центра МГУ и новых корпусов университета имени Н.Э. Баумана.

Путин добавил, что сейчас полным ходом развивается космическая, авиационная, фармацевтическая и пищевая отрасли промышленности. По словам президента, в Москве есть широкие возможности для технологического предпринимательства и научных исследований. Глава государства добавил, что с мэром Сергеем Собяниным обсуждался вопрос создания в столице инновационных кластеров в областях микроэлектроники, фотоники, беспилотников и электротранспорта.