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Опубликовано 10 сентября 2022, 15:14

Пилота "Формулы-1" госпитализировали с аппендицитом во время Гран-при Италии

Тайского пилота команды "Формулы-1" "Уильямс" Алекса Албона госпитализировали с аппендицитом во время Гран-при Италии. Об этом сообщает пресс-служба британской конюшни.

В квалификации и гонке Гран-при Италии Албона заменит резервный пилот "Уильямса" голландец Ник де Врис. 27-летний спортсмен является чемпионом "Формулы-2" трёхлетней давности. В "королевских гонках" он пока участия не принимал.

Ферстаппен потеряет пять позиций на стартовой решётке Гран-при в Италии
Ферстаппен потеряет пять позиций на стартовой решётке Гран-при в Италии

Гонка Гран-при Италии состоится в воскресенье, 11 сентября. Начало — в 16:00 по московскому времени.

В общем зачёте чемпионата мира лидирует голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, набравший 310 очков. У его мексиканского партнёра по команде Серхио Переса и монегаска Шарля Леклера из "Феррари" — по 201 баллу.

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Роман Фейгин
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