Пилота "Формулы-1" госпитализировали с аппендицитом во время Гран-при Италии

Тайского пилота команды "Формулы-1" "Уильямс" Алекса Албона госпитализировали с аппендицитом во время Гран-при Италии. Об этом сообщает пресс-служба британской конюшни.

В квалификации и гонке Гран-при Италии Албона заменит резервный пилот "Уильямса" голландец Ник де Врис. 27-летний спортсмен является чемпионом "Формулы-2" трёхлетней давности. В "королевских гонках" он пока участия не принимал.

Гонка Гран-при Италии состоится в воскресенье, 11 сентября. Начало — в 16:00 по московскому времени.