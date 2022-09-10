"Не убавится и не прибавится": Политолог рассказал, как смена монарха отразится на политике Британии
Политолог Бондаренко: Смена монарха никак не отразится на политике Британии
Смена монарха в Великобритании по большому счёту не влечёт за собой каких-либо экономических и внешнеполитических потрясений в Соединённом Королевстве. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил глава фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
"Чарльз также объединял всех граждан Британского Содружества, как и королева, но в статусе принца Уэльского. Тут ничего не поменяется от того, что Елизавета II ушла в мир иной и новым королём Великобритании станет Карл III. От этого количество монархистов не убавится и не прибавится", — отметил специалист.
Он подчеркнул, что в Великобритании монарх носит функции главы государства, однако реальных полномочий по управлению страны у него практически нет. А фигура королевы (а теперь короля) важна исключительно с точки зрения символа для самих британцев, резюмировал политолог.
Напомним: королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики. Сегодня, 10 сентября, Карла III официально провозгласили королём.
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