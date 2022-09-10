"Не убавится и не прибавится": Политолог рассказал, как смена монарха отразится на политике Британии

Смена монарха в Великобритании по большому счёту не влечёт за собой каких-либо экономических и внешнеполитических потрясений в Соединённом Королевстве. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил глава фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

"Чарльз также объединял всех граждан Британского Содружества, как и королева, но в статусе принца Уэльского. Тут ничего не поменяется от того, что Елизавета II ушла в мир иной и новым королём Великобритании станет Карл III. От этого количество монархистов не убавится и не прибавится", — отметил специалист.